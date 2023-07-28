"الزراعة": تحصين 2.4 مليون حيوان ضد مرضى الحمي القلاعية والوادي المتصدع

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى في المحافظات الذين يواصلون العمل في ظل الظروف شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الأوبئة.

وتلقى "القصير" تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأفاد التقرير بأنه تم تحصين حوالي مليون و284 ألف و806 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجاري.

كما تم تحصين حوالي مليون و186 ألف و581 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجارى أيضا.

ومن ناحيته، وجه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الشكر لكل العاملين والأطباء بالهيئه والمديريات بالمحافظات، مؤكدا أن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية تأتي

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ومناشدا السادة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

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