ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: اليوم هو الأخير في الموجة شديدة الحرارة المستمرة منذ أسبوعين

الارصاد
الارصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيكون الأخير في الموجة شديدة الحرارة التي أثرت علينا منذ أسبوعين، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية بانخفاض درجة إلى 2 درجة عن الأمس.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ اليوم سيشهد جوًا شديد الحرارة رطبًا في معظم أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة إلى المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة بشكل كبير، فالعظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 38 درجة مئوية، لكن إحساسنا بها يصل إلى 41 أو 42 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو. 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد ارتفاع نسب الرطوبة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الموجة شديدة الحرارة