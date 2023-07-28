الدكتور محمد عز العرب: مصر كان لديها أكبر عدد من المصابين بفيروس سي في العالم قبل 2014

قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنّه في عام 2014 كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في الإصابة بفيروس سي، حيث كان المشكلة الصحية فيها، بسبب المضاعفات.

وأضاف «عز العرب»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «هذا الأمر كان وصمة تصيبنا كلنا، وفي عام 2014 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 22% من الشعب المصرى يعانون من فيروس سي، بينما النسبة الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى أن 5.5 مليون مواطن يعانون من هذا الفيروس».

وتابع استشاري الجهاز الهضمي والكبد: «تم اعتماد السوفالدي في ديسمبر 2013 وكان أول مريض يحصل عليه في أكتوبر 2014، وخلال الـ10 شهور تم عقد اتفاقيات مع الدول المنتجة للحصول على الكميات الكافية، وجرى توزيع العلاج مجانا عن طريق المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية».

وواصل: «ومنذ عام 2014 حتى عام 2018 عالجنا مليوني مواطن مصري، لكن المشكلة كانت تكمن في أن معظم المصابين بالمرض لا يعرفون أنهم مصابون به، وكان التحدي هو اكتشافهم، ومن هنا كانت فلسفة مبادرة 100 مليون صحة، وخلال 7 شهور من إطلاقها تم الكشف عن 62 مليون مواطن مصري، منهم 2.1 مليون مواطن مصري كانوا مصابين وعولجوا بالعلاج المصري الفعال، وهو ما أعاد الثقة في العلاج المصري ووفرنا مليارات العملة الصعبة».