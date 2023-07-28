القوات الأوكرانية تشن عملية تمشيط واسعة النطاق بالمناطق الجنوبية

الجمعة 28/يوليو/2023 - 11:35 ص

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار شن القوات المسلحة في كييف عملية تمشيط واسعة النطاق في بعض القرى الواقعة في منطقة دونيتسك بجنوب شرق البلاد.

وقالت ماليار ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة ـ أن هذه "العملية الأمنية تأتى عقب استعادة القوات الأوكرانية السيطرة بشكل كامل على قرية "ستارومايوسكى" من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية، دون أن تشير المسؤولة الأوكرانية إلى النتائج التى أسفرت عنها هذه العملية.

وتأتى هذه التطورات فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت 9 غارات على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان الجيش الأوكرانى قد أعلن فى وقت سابق اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 244 ألفا و830 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.