عرض برنامج برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية في مصر».

وذكر التقرير، أن 6 سنوات كانت كافية كي تتحول أرض العلمين من صحراء جرداء إلى مدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان، لتصبح مدينة العلمين الجديدة قبلة رئيسة لرواد الساحل الشمالي.

ومن اهم نقاط التحول، الانتهاء من جزء كبير من واجهات أبراج مدينة العلمين الجديدة، التي يصل عددها إلى 15 برج، ويصل ارتفاع كل برج منهم إلى 100 متر، وتم تشغيل ما يقرب من نصفهم، وتحتوي على شقق سكنية وإدارية وفندقية بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية من مولات واماكن ترفيهية توفرها الأبراج.

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وواحدة من مدن الجيل الرابع ولا تختلف كثيرا عن العاصمة الإدارية الجديدة لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.