بعد يومين من البحث.. انتشال جثتي شابين غرقا في مياه النيل بالعياط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثتي شابين غرقا في مياه النيل بقرية الرقة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين بمياه النيل بقرية الرقة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وظلت عمليات البحث يومين حتي تمكنت القوات من انتشال الجثتين وجري نقلهما إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.