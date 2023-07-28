الخميس المقبل.. المركز الثقافي القبطي يُحتفل بمئوية قداسة البابا شنوده الثالث

تحتفل الكنيسة القبطية الإرثوذكسية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بذكرى ميلاد معلم الأجيال قداسة البابا شنوده الثالث بطريرك الكنيسة القبطية ال117، وبالتزامن مع هذا الحدث ينظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالية كبري لمئوية ميلاده ميلاده تستمر لمدة ثلاثة أيام من متتالية بدءً من يوم الثلاثاء 1 أغسطس حتى يوم الخميس.

تبدأ فعاليات الاحتفال بالمؤتمر العلمي والبحثي وذلك يوم ١-٢ أغسطس الحضور من التاسعة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية وحتى الرابعة عصرًا والدعوة عامة.

وتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس على المسرح الكبير، بقاعة المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاه من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم، قداسة البابا شنوده الثالث.