بوتين: روسيا وإفريقيا يربطهما علاقات وسعي واحد

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالحضور في فعاليات اليوم الثاني لـ القمة الأفريقية الروسية، قائلا: أرحب بكل الحضور..وهذا الكم يدل على السعي المتبادل لتطوير التعاون في كافة الاتجاهات.

وأضاف "بوتين" خلال كلمته بالقمة الأفريقية الروسية، أن روسيا وأفريقيا يربطهما علاقات وصداقة وطيدة، منوها بأن الجانبين يربطهما سعي واحد، وهو تحقيق التعاون والتنمية.

وأكمل: روسيا تتذكر وتكرم الأبناء البارزين لأفريقيا، منهم جمال عبد الناصر وعمر المختار وسامورا ماشل، وغيرهم، متابعا: مازلنا نتذكر ونكرم المناضلين الأفارقة.

وأوضح ان القمة الثانية تجري تتم شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية، وهي لا تركز فقط على توسيع التعاون، بل تركز على عدة محاور، منها الاستقرار العالمي والأقليمي، وتوطيد التنمية.

وتابع بوتين: نسعى إلى بناء هندسة جديدة أكثر عدلا للنظام العالمي، مشددا على أننا لا نقبل العقوبات واحدة الجانب، والإجراءات التي تلحق الضرر بالدول التي تمارس النهج المستقل.