«السبكي»: إطلاق برنامج للكشف والتدخل المبكر للاعتلال الكُلوي بمحافظات «التأمين الشامل»

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور كريشتوف بوبلاوسكي، المدير الإقليمي لشركة باكستر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة والشركة بهدف توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمرضى الفشل الكُلوي الحاد وفق أحدث المعايير والتكنولوجيات العالمية.

ووقع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور عمرو المعايرجي، المدير الإقليمي لشركة باكستر العالمية لمنطقة أفريقيا، وبحضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن البروتوكول يشمل التعاون لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف مجالات الرعاية الصحية والدوائية لمرضى الاعتلال الكُلوي الحاد، وتوفير أحدث تكنولوجيات التعامل مع مرضى الكُلى لتقليل نسب دخول هؤلاء المرضى في مراحل مزمنة أو متأخرة تتطلب علاجات وموارد ضخمة بدون نتائج واضحة للشفاء.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون سيشمل تطبيق الأدلة العلمية العالمية والخطة العلاجية لعلاج مرضى الاعتلال الكُلوي الحاد باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي نتجت عن الاجتماع العلمي الذي تم بين خبراء هيئة الرعاية وخبراء علاج الكُلى في مصر من مختلف القطاعات الصحية بالدولة، وذلك بعد اعتماد المجلس الاستشاري الطبي لها، كما سيتم نشرها في المجلات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف، أن التعاون يشمل تبادل المعارف والخبرات وتدريب الأطقم الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض بمستشفيات الهيئة وتطويرهم وبناء قدرتهم على تطبيق الأدلة العلمية والخطة العلاجية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في رعاية مرضى الاعتلال الكُلوي الحاد للتقليل من الإصابة بمضاعفات المرض أو الوقاية من الدخول في مراحل متأخرة أو مزمنة من الاعتلال الكُلوي، وذلك من خلال تنظيم اجتماعات وزيارات وورش عمل دورية لتبادل المعارف العلمية والتقنية وبما يتماشى مع تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

وتابع: أنه سيتم إجراء البحوث والدراسات الإكلينيكية على ما يتم تطبيقه من أدلة علمية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في علاج أمراض الكُلى الحادة، وخاصة بأقسام الرعايات المركزة ورعايات القلب، لتقييم مدى جودتها، والمردود الاقتصادي الإيجابي لها والنجاعة المالية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه سيتم إطلاق برنامج للكشف والتدخل المبكر للاعتلال الكُلوي لدى أصحاب الأمراض المزمنة من أمراض "الضغط، السُكري" قبل دخولهم في مراحل متأخرة أو حادة من المرض، ومن ثَّم سرعة شفاء هؤلاء المرضى وعدم تعرضهم لأي مضاعفات للأمراض أو تقليل الإصابة بها، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمسجل بها نحو 5 مليون مواطن حتى الآن.

واستكمل، أنه سيتم البدء في تفعيل وإنشاء أول مكتبة قومية للأمراض والأدوية، والتي ستتضمن تسجيل بيانات كل المرضى، وما تم من تقديم علاجات لهم، ومخرجات هذا العلاج، والذي بناءً عليه يتم اتخاذ القرارات الطبية ووضع خطط علاجية باستمرار مطابقة لأحدث الممارسات الطبية العالمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تسهم في تخفيض أعداد مرضى الاعتلال الكُلوي الحاد أو الوقاية من الدخول في مراحل متأخرة من المرض.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون شركة باكستر العالمية الرائدة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة المرتبطة بمجال الغسيل الكُلوي، وخصيصًا الغسيل الكُلوي للحالات الطبية المزمنة أو الحادة، مثنيًا على دعمهم جهود هيئة الرعاية في توفير أحدث علاجات للمرضى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، لتحقيق أفضل نتائج صحية، وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

ومن جانبه، أعرب المدير الإقليمي لشركة باكستر العالمية، عن سعادته للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ورؤية مصر في إصلاح القطاع الصحي، مؤكدًا انبهاره بما رآه من الإصلاحات الصحية في وقت قصير جدًا، مما دفعهم للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الطبية والذراع التنفيذي في تنفيذ رؤية مصر 2030 لإدراج جميع المصريين في المنظومة، ومعربًا عن تقديره عن اهتمام هيئة الرعاية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعلومات الصحية والتوظيف الأمثل لها والذي يمثل لرؤية مصر في تجديد نظام الرعاية الصحية.

وتابع: سعداء بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، وأن نكون جزء من رحلتهم ومشاركتهم نجاح هذه المنظومة، قائلًا أنه بالتأكيد فريق عظيم وراء هذا النجاح، وسنكون معكم في كل نجاح، ولافتًا إلى أن توقيع البروتوكول هي محطة مهمّة في طريق شركة باكستر العالمية نحو توفير روح الريادة تلك في مصر من خلال تقديم علاجات جديدة تنقذ حياة المرضى، إضافة إلى التزامهما بتوفير الخبرات وأحدث التقنيات محليًا لفائدة قطاع الرعاية الصحية.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب شركة BAXTER، الدكتور كامل العطار، المدير الطبي الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة باكستر، والسيد زكريا شومان، المدير المالي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس أحمد سعيد، المدير التسويقي الإقليمي لمنطقة مصر وشرق أفريقيا، والدكتورة رضوى عبدالكافي، المدير الإقليمي لقطاع تسجيل الأدوية والمستلزمات بأفريقيا، والدكتورة إيريني رستم، مسئول تنمية الأسواق والشئون الحكومية والإتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حضر التوقيع من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد عثمان، مساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الإستراتيجية، والدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.