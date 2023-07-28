الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى هايتي وتناشد مواطنيها هناك بالمغادرة في أسرع وقت

الجمعة 28/يوليو/2023 - 10:44 ص

حثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في هايتي على مغادرة البلاد في أقرب وأسرع وقت ممكن، في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هذا الإشعار ساري على موظفي الحكومة الأمريكية في هايتي من غير الموظفين الرئيسيين، وكذلك على أفراد أسرهم.

وشددت الوزارة، على ضرورة مغادرة مواطني الولايات المتحدة الذين لا يعملون لحساب الحكومة، هايتي في أقرب وقت ممكن "في وسائل النقل التجارية أو وسائل النقل الخاصة الأخرى".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن ذلك يرجع إلى "انتشار عمليات الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية، وما تواجهه البنية التحتية للرعاية الصحية في هايتي من تحديات".

ويأتي هذا الإشعار بعد تحذير من السفر من السفارة الأمريكية في هايتي أمس، ونصح الرعايا الأمريكيين بمغادرة البلاد على الفور باستخدام وسائل النقل التجارية بسبب الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الجماعات الإجرامية والشرطة.

وحذرت وزارة الخارجية في بيان لها من خطر كبير بارتكاب جرائم عنيفة وعمليات اختطاف في جميع أنحاء المدينة.

وأضافت أن قدرة الحكومة الأمريكية على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في هايتي مقيدة بشدة.