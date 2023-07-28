السفير بسام راضي يبحث مع نائب رئيس الشيوخ الإيطالي العلاقات الثنائية والبرلمانية

استقبل السيناتور “جاسبارى” نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بسام راضي سفير مصر في روما، حيث تم بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في عدة قطاعات ومنها البرلمانية.

وشدد بسام راضي على تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات في جميع المجالات، خاصة زيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنلوجيا، ومن جانبه عبر السيناتور جاسبارى عن تقدير حزب فورزا ايطاليا لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة محورية مثل مصر خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة حرية الاعتقاد وقبول الآخر، كما عبر جاسبارى عن تقديره لما تضمنته رسالة الرئيس للتعزية في وفاة زعيم حزب فورزا ايطاليا الراحل سيلفيو برليسكوني.



جدير بالذكر ان السيناتور جاسبارى يعتبر من قيادات حزب فورزا ايطاليا احد اقطاب الائتلاف الحاكم الحالى في ايطاليا وقد تولى عدة حقائب وزارية من قبل.

