أبطال مسرحية "اشهد يا زمان" في ضيافة أهالي العريش

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، العرض المسرحي الاستعراضي الوطني "اشهد يا زمان"، مساء اليوم الجمعة، على خشبة مسرح قصر ثقافة العريش، وذلك ضمن فعاليات الموسم الصيفي، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

"اشهد يا زمان" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية، ويعد أضخم ملحمة وطنية غنائية استعراضية فى هذا الموسم، والذي يسلط الضوء على الإنجازات التى تحدث الآن على أرض مصر.

ويشارك في بطولة العرض كل من: طارق الدسوقي، وحنان شوقي، وليلى صدقي، وشيماء نصار، وسيد عبد الرحمن، وحسام رسلان، وعزت أبو سنة، وإبراهيم غنام، وماجد عويس، بالاشتراك مع نخبة كبيرة من نجوم الطرب الأصيل، وهم: هبة محمد، وأحمد سعدون، ومحمد نيازي، وحسن سعد، سما إبراهيم، ومروة فرحات، أغاني الشاعر مصطفي الضمراني، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبدالقادر، وألحان على سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فيلمية ضياء داوود، استعراضات د. عماد سعيد، ملابس هبة جودة، مخرج منفذ محمود كامل، وليد سعد، مساعدو الإخراج هشام إبراهيم، وهالة الصباح، وأحمد الصواف، وإخراج عبد الغني زكي.