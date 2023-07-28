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الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة باريس سان جيرمان ضد أوساكا الياباني ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، فضلا عن مواجهات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على رأسها مباراة الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسي. 
مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة 
إنجلترا X الدنمارك - الساعة 11:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English
الصين X هايتي - الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English.
مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة
شباب بلوزداد X الرجاء - الساعة 4 عصرا على قناة SSC HD.

الزمالك X الاتحاد المنستيري - الساعة 6 مساء على قناة SSC H.

الكويت X الوحدة الإماراتى - الساعة 8 مساء على قناة SSC HD.

النصر السعودي X الشباب السعودي - الساعة 10 مساء على قناة SSC HD.
مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة 
يوفنتوس X ميلان - الساعة 5:30 صباحا على قناة أبو ظبى الرياضية. 

باريس سان جيرمان X سيريزو أوساكا - الساعة 1:20 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD.

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