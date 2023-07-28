اليوم .. طقس شديد الحرارة والرطوبة 90% على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد، والسواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الاطأرصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 85 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وهناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى 26 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 43 للعظمى والصغري 30 ،وعلى شمال الصعيد 42 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .