أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

الجمعة 28/يوليو/2023 - 10:04 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل للنظر في إمكانية تحريك الفائدة ومن ثم الدولار .

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.8414 جنيه للشراء ونحو 30.9586 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولى مصر CIB نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجى اليوم نحو30.85 جنيه ونحو 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية IDB اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.