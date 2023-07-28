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الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا ونيجيريا تؤكدان التزامهما المشترك بالدفاع عن الديمقراطية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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أكدت الولايات المتحدة ونيجيريا التزامهما المشترك بالدفاع عن الديمقراطية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل وقلقهما العميق بشأن محاولة الانقلاب في النيجر.

 وذكر بيان للبيت الأبيض، نُشر عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن ذلك   جاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس نيجيريا بولا تينوبو، في أبرز تواصل أمريكي مع تينوبو منذ تنصيبه في مايو 2023. 
وأقرت نائبة الرئيس الأمريكي بدور نيجيريا الريادي على الصعيد العالمي وبصفتها أكبر ديمقراطية واقتصاد في إفريقيا.
وأدانت هاريس بشدة أي جهود للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، مؤكدة أن التعاون مع حكومة النيجر مرهون بالتزام الأخيرة المستمر بالمعايير الديمقراطية.
كما أعربت المسؤولة الأمريكية عن دعمها لخطوات تينوبو لإصلاح اقتصاد نيجيريا، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود وتوحيد أسعار صرف العملات الأجنبية. 
وناقشت نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس نيجيريا سبل تعاون القطاع الخاص والعام الأمريكي والنيجيري معًا لزيادة استثمارات القطاع الخاص والإدماج الرقمي وتمكين المرأة وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة.
وشددت هاريس على دعم الحكومة الأمريكية طويل الأمد للديمقراطية والحكم الرشيد في نيجيريا.

نيجيريا غرب إفريقيا النيجر الولايات المتحدة