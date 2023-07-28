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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الدفاع الروسية" تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مُسيرة على مقاطعة موسكو

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار الليلة الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي  بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في مقاطعة موسكو، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المُسيرة دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أفاد في وقت سابق، بإسقاط طائرة بدون طيار في مقاطعة موسكو، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا أو أضرار جراء محاولة الهجوم الفاشلة.
يذكر أنه منذ أوائل الشهر الحالي، تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في مقاطعة موسكو.

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