الصحة الأوكرانية: 1560 منشأة طبية تعرضت للتدمير منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الجمعة 28/يوليو/2023 - 09:23 ص

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 1560 منشأة طبية بصورة جزئية أو بشكل كامل منذ بدء العملية العسكرية في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إنه تم ترميم أكثر من 300 منشأة طبية بالكامل بعد تعرضها للتدمير منذ بدء العملية العسكرية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد تعرضت 1398 منشأة طبية للتدمير الجزئي جراء العمليات العسكرية، فيما تعرضت 186 منشأة أخرى للتدمير الكمال، حيث عانت المنشآت الطبية في خاركيف ودونيتسك وكييف وميكولاياف وشرنيهيف من أكبر الخسائر.

وأكدت الصحة الأوكرانية على أنه بالرغم من القصف المستمر، إلا أن أوكرانيا تقوم بإعادة بناء المرافق الصحية المتضررة.. مشيرة إلى أنه تم ترميم معظم المرافق في مناطق ميكولايف ودنيبروبتروفسك وكييف وخاركيف وتشرنيهيف.