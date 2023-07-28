ميانمار: نقل الزعيمة السابقة من سجنها إلى أحد المباني الحكومية

الجمعة 28/يوليو/2023 - 09:19 ص

أعلن مسؤول في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بميانمار نقل الزعيمة البورمية السابقة أونج سان سوتشي من سجنها إلى مبنى حكومي.

وذكر المسؤول - وفقا لراديو (مونت كارلو) - أن أونج سان سو تشي نقلت ليلا إلى مبنى عالي المستوى.. ولم يعرف حتى الآن الغاية من نقلها إلى المبنى الحكومي.

وكانت حكومة ميانمار قد عزمت - أمس الأول الأربعاء، نقل زعيمة البلاد السابقة "أونج سان سوتشي" من أحد السجون في العاصمة "ناي بي تاو" واحتجازها رهن الاعتقال المنزلي.

يشار إلى أن محكمة عسكرية في ميانمار كانت قد حكمت العام الماضي بالسجن 7 سنوات على الحاكمة السابقة أونج سان سو تشي (78 عاما) بعد إدانتها بالفساد، في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاما في المجموع، ومن بين التهم التي وجهت إليها الفساد والتزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد.

واعتقلت سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عندما كانت رئيسة للحكومة، في فبراير 2021، ما أنهى سلطة حكومتها المنتخبة في ذلك البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.