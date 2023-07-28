تايلاند: زيادة نسبة السياحة الروسية إلى 1000%

الجمعة 28/يوليو/2023 - 09:11 ص

أعلنت وزارة السياحة التايلاندية، أن عدد السياح الروس الذي وصلوا إليها خلال الست أشهر الأولى من عام 2023 بلغ 791 ألفا و574 سائحا روسيا.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن هذا الرقم يتجاوز الرقم الذي تم تسجيله في نفس الفترة في عام 2022 بنحو 10 مرات، حيث اختار أكثر من نصف المواطنين الروس، جزيرة بوكيت كوجهة لهم، مشيرة إلى أن روسيا أصبحت المصدر الرئيسي للسياح إلى الجزيرة هذا العام.

من جانبها، أشارت إحدى شركات العقارات التايلاندية، نمو الطلب على شراء الدور السكنية والفيلات من جانب الروس في تايلاند.

وفي عام 2022، ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 82٪ لتصل إلى 338 قطعة، تم شراء ما يقرب من نصفها من قبل مواطنين روس.