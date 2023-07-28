كشف حساب أسوريو مع الزمالك قبل المشاركة في البطولة العربية

الجمعة 28/يوليو/2023 - 08:54 ص

يحمل خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، آمال القلعة البيضاء، لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية، وحفظ ماء وجه القلعة البيضاء، بعد موسم كارثي على أبناء ميت عقبة، خرج منه الفريق خاوي الوفاض ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة فضلًا عن النتائج السلبية للفريق في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ويأمل المدرب الكولمبي، صاحب الـ62 عامًا، في استعادة ثقة جماهير الزمالك، من بوابة البطولة العربية، بعد السقوط المخيب للآمال، في بطولة الدوري، أمام الغريم التقليدي الأهلي، والخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وظهر المدرب الكولمبي على رأس القيادة الفنية للزمالك، منذ تولي قيادة الفريق في شهر أبريل الماضي، في 15 مباراة سابقة، بعد 14 مباراة سابقة، شهدت فوز الفارس الأبيض بـ9 انتصارات، وتلقي هزيمتين، والتعادل في 3 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 18 هدفًا.

وقاد الكولمبي الزمالك لتحقيق 6 انتصارات متتالية، قبل السقوط أمام الأهلي، كان آخرها أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع بيراميدز، وختم أسوريو موسم الزمالك في بطولة الدوري بالتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق، ليختم الفارس الأبيض مسابقة الدوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بالبطولة العربية (كأس الملك سلمان).