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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. أحمد سعد يحيي حفلًا في مهرجان العلمين

أحمد سعد
أحمد سعد
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أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين بحضور الآلاف من الجمهور الذين توافدو على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أغانيه منها "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم من الأغاني، وتعاون سعد خلال الحفل مع مصمم الإضاءة طارق صبري.

يذكر أن سعد طرح مؤخرا أغنية "ياليالي" على طريقة الديو مع الفنانة روبي.

أغنية ياليالي للفنان أحمد سعد وروبي من كلمات فلبينو ومن ألحان  وتوزيع أحمد طارق يحيي.

وأحيا أحمد سعد مؤخرا حفلا في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير.

احمد سعد حفل العلمين