العجوز الكولمبي يبحث عن البطولة الـ9 في تاريخه ومصالحة جماهير الزمالك

يحمل خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، آمال القلعة البيضاء، لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية، وحفظ ماء وجه القلعة البيضاء، بعد موسم كارثي على أبناء ميت عقبة، خرج منه الفريق خاوي الوفاض ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة فضلًا عن النتائج السلبية للفريق في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ويأمل المدرب الكولمبي، صاحب الـ62 عامًا، في استعادة ثقة جماهير الزمالك، من بوابة البطولة العربية، بعد السقوط المخيب للآمال، في بطولة الدوري، أمام الغريم التقليدي الأهلي، والخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وظهر المدرب الكولمبي على رأس القيادة الفنية للزمالك، منذ تولي قيادة الفريق في شهر أبريل الماضي، في 15 مباراة سابقة، بعد 14 مباراة سابقة، شهدت فوز الفارس الأبيض بـ9 انتصارات، وتلقي هزيمتين، والتعادل في 3 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 18 هدفًا.

وقاد الكولمبي الزمالك لتحقيق 6 انتصارات متتالية، قبل السقوط أمام الأهلي، كان آخرها أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع بيراميدز، وختم أسوريو موسم الزمالك في بطولة الدوري بالتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق، ليختم الفارس الأبيض مسابقة الدوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويبحث أسوريو، عن تحقيق البطولة التاسعة، في مسيرته التدريبية، بعد 8 بطولات حققها مع مختلف الفرق الذي أشرف على تدريبها، وإجمالا تولى أسوريو قيادة 643 مباراة في مسيرته، قبل تولي قيادة الزمالك، حقق الفوز في 293 مباراة، وتعادل في 160 مباراة، وتلقى 190 هزيمة.



ويواجه أسوريو، صعوبة كبيرة خلال منافسات البطولة، في ظل الفرق الكبيرة التي تضمها المسابقة، وعلى رأسها الأندية السعودية، ويقع في مجموعة الزمالك الاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي، والنصر، المدجج بالنجوم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، فضلًا عن الوضع الصعب للفريق في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها القلعة البيضاء، والتي أدت إلى عدم قدرة النادي على ضم صفقات جديدة، بسبب أزمة إيقاف قيد الفريق.



ويدرس أسوريو، إجراء بعد التعديلات على تشكيل الفريق، خلال منافسات البطولة العربية، حتى أبرزها بإعادة أحمد فتوح، لمركز الظهير الأيسر، بعدما اعتمد عليه خلال المباريات السابقة في مركز وسط الوسط المهاجم، بينما شغل حاتم سكر مركز الظهير الأيسر.

ويأتي فكر أسوريو، في إعادة فتوح لمركزه الأساسي، بعدما أبدى إعجابه بالعائد الجديد حمدي علاء، في وسط الملعب، والذي يجيد أيضًا اللعب بقدمه اليسرى، ويدرس أسوريو أيضًا الاعتماد على طريقة 4-3-3 خلال منافسات البطولة.