الأرصاد اللبنانية: استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية حارة

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليًا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، موضحًا أنها مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة أحيانا ما يزيد من حدّة الشعور بالحر.

وأوضحت الأرصاد اللبنانية، في بيان صحفي، يوم الخميس، أن الموجة شديدة الحرارة سيخف تأثيرها نسبيا بدءًا من بعد غد السبت، محذرة من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الشجرية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة.ونصحت بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

ويعاني لبنان من موجة شديدة الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة لمستويات قياسية بلغت ذروتها أمس واليوم.