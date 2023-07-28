«تنشيط السياحة»: التعليم ونشر التوعية في الشارع من عوامل جذب السائحين

شاركت هيئة تنشيط السياحة في احتفالية معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق، لتخريج الدفعة 23 من طلاب المعهد، وذلك عن طريق الدكتورة داليا هلال ممثلة الهيئة، وبحضور الدكتورة منال إسماعيل عميد المعهد.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم ألقت عميدة المعهد كلمة أكدت خلالها حرص الأسرة التعليمية بمعهد القاهرة على تخريج دفعات من الطلاب المتميزين القادرين على دفع خدمات السياحة والضيافة في مصر للأمام، وتقديم مستوى متميز من إدارة وتشغيل الفنادق يليق باسم المقصد السياحي المصري.

وأشارت إلى أن نماذج الطلاب الخريجين مشرفة للغاية، وتبشر بمستقبل باهر لصناعة السياحة في مصر، لافتة إلى أن المعهد اهتم بربط المواد التعليمية بالحياة العملية، مع تدريب الطلاب عمليا على كافة الخدمات داخل الفنادق، بحيث يتخرج الطالب وقد امتلك الموهبة والخبرة المبدئية والقدرة على العمل والإدارة وخدمة السائحين بشكل متميز.

وسلمت عميدة المعهد دروع التميز للطلاب، وعددا من الأساتذة والضيوف، ومن بينهم الدكتورة مروة عز الدين عميد معهد سيناء للسياحة َالفنادق، والدكتورة عزة مسعود عميد المعهد المصري للسياحة والفنادق، والدكتورة نشوى سمير الشريف عميد معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق.

ومن جانبها، عبرت الدكتورة داليا هلال ممثل هيئة تنشيط السياحة المصرية، عن سعادتها للمشاركة في تخريج دفعة جديدة من السياحيين الشباب القادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل، لافتة إلى أهمية نشر التوعية السياحية ودور التعليم في رفع الوعي لدى الشارع المصري حول حساسية صناعة السياحة والأسلوب الأمثل للتعامل مع السائحين، وخدمة القطاع بأفضل طرق ممكنة، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وهو الملف الذي يلقى اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي يوجه دائما بضرورة رفع الوعي السياحي في الشارع المصري.

وطالبت هلال، بتدريس مادة السياحة في كافة المراحل التعليمية وليس بالكليات والمعاهد المتخصصة فقط، وربط الصناعة بالبحث العلمي للوصول إلى أعلى درجات الإتقان في تقديم الخدمة السياحية لكافة الزوار، مشيرة لدور المعاهد المتخصصة في تأهيل الشباب لسوق العمل، وتدريبهم بشكل جيد، وتوفير فرص عمل لهم.