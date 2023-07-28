بوتين: روسيا ستساعد في منع اندلاع نزاعات في القارة الإفريقية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستساهم في منع نشوب نزاعات في القارة الإفريقية، ومستعد للعمل يدا بيد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل المستقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بوتين: "سيواصل بلدنا تقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمات الحالية ومنع ظهور بؤر توتر جديدة في القارة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأوبئة والمجاعات، وحل قضايا الأمن الغذائي والبيئي وأمن المعلومات".

وأضاف: "نحن مستعدون حقا للعمل معا، يدا بيد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل المستقبل، لبناء علاقة وشراكة استراتيجيتين".

وتستضيف مدينة بطرسبورج القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".