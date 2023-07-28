لأول مرة.. مصر توقع عقد تنظيم بطولتي سلسة العالم للسباحة البارالمبية

استمرارًا لنجاح مصر فى تنظيم البطولات العالمية والدولية نجحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى فى الحصول على تنظيم بطولتي سلسلة العالم ( عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ) للسباحة البارالمبية في مصر، وبهذا تقوم اللجنة بتنظيم ٣ بطولات دولية لثلاث سنوات علي التوالي وذلك في إطار خطة اللجنة لتنشيط اللعبة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وسوف يتم تصنيف السباحين من كل فئات الإعاقة.

كما سيتم تنظيم دراسات المدربين والحكام على هامش البطولتين.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى بأن اللجنة البارالمبية وضعت استراتيجية للعمل الاحترافى منذ تولي مجلس الإدارة المسئولية عام 2022 والتى تقضى فى أحد عناصرها بوضع مصر على الخريطة العالمية فى تنظيم وإقامة البطولات العالمية والدولية فى جميع الألعاب البارالمبية تماشيا مع التطور الذى يحدث فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعاون ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقد نجحت فى الحصول على حقوق تنظيم العديد من البطولات فى الفترة القادمة وذلك لثقة المنظمات والهيئات البارالمبية الدولية فى قدرة مصر على التنظيم والإبهار.

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية بأن تنظيم سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية يعتبر على المستوى الدولى بالحدث الفريد من نوعه والذى يحدث لأول مره فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون مركزا مهما لاستقبال وتنظيم الأحداث العالمية فى هذا المجال.

فقد نجحت مصر فى توقيع عقود واتفاقيات تنظيم عدد من الأحداث الرياضية الهامة على المستوى العالمى منها اجتماع الجمعية العمومية للمصنفين الدوليين فى شهر أكتوبر وتنظيم مؤتمر فيستا العلمى لاول مره فى دولة خارج قارة أوروبا فى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر وتنظيم بطولتى العالم لرفع الأثقال فى نوفمبر وفى مارس 2024 والمؤهلتين للدورة البارالمبية باريس 2024 وبطولة مصر الدولية للسباحة وبطولة افريقيا لكرة القدم للساق الواحدة ( المبتورين ) وغيرها من الأحداث الهامة لذوى الإعاقة.