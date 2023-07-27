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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لمتابعة خدمة إخوتنا السودانيين.. قداسة البابا يلتقي قيادات أسقفية الخدمات ومجالس عدد من كنائس القاهرة

قداسة البابا يلتقي
قداسة البابا يلتقي قيادات أسقفية الخدمات
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس  نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات ود. غادة برسوم مسؤولة وحدة التخطيط والتطوير بالأسقفية ومجموعة من الآباء كهنة وأعضاء مجالس عدد من كنائس القاهرة، وذلك في إطار متابعة قداسته لترتيبات خدمة أخوتنا السودانيين الذين جاءوا الى مصر بسبب الحرب الدائرة هناك.

وناقش قداسة البابا مع الحضور آليات تسديد احتياجات خدمة السودانيين. وأكد قداسته في نهاية الاجتماع  ضرورة رعاية أخوتنا والاهتمام بهم، من خلال تطبيق الخطة الموضوعة والتي تقضي بمشاركة هذه الكنائس مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في رعايتهم بطريقة شاملة ومنظمة مع ضرورة التنسيق الكامل والدائم بينهم.

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