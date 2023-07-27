اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يرحب بمبادرة تسوية الموقف التجنيدى للمصريين في الخارج

رحب عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، بالمبادرة التي اطلقتها وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج والتى سوف تبدء يوم ١٤ اغسطس المقبل ولمدة شهر.



وقال إسكندر لقد تلقينا طلبات عديدة من العمال المصريين فى ايطاليا حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرًا لتردد بعضهم وخوفهم في العودة إلى البلاد، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر؛ كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وأضاف إسكندر انه من خلال تلك المبادرة وبعد تسوية وضعهم التجنيدى فسوف يسمح بتجديد جوازات سفرهم والسفر الى مصر ثم العودة مرة اخرى الي ايطاليا لممارسة عملهم.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أنها ستسمح للمصريين بالخارج، ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.

وأكدت أنها تلقت العديد من الطلبات لمواطنيها في الخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة لأرض الوطن، وعدم المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية.