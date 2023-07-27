تجاوزت 45 درجة.. حرارة الطقس تهدد موسم السياحة في أوروبا

أظهر سوء الأحوال الجوية المتدهورة في جميع أنحاء جنوب أوروبا، مخاوف لدى العديد من الدول حول عدد السائحين المتوقع في المنطقة خلال الفترة المقبلة، حيث يهدد ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الوجهات السياحية الشهيرة، فيما يتجه السائحين للأماكن ذات درجات الحرارة المعتدلة.

وخلال الموسم الصيفي الحالي تم تسجيل بعض درجات الحرارة الأكثر سخونة في البلدان الأوروبية، مما تسبب في حرائق الغابات في الوجهات السياحية الشهيرة مثل إيطاليا واليونان وفرنسا والبرتغال، والتي سجلت أجزاء كبيرة منها درجة حرارة قصوى تزيد عن 45 درجة مئوية.

وقالت لجنة السياحة والسفر بالمفوضية الأوروبية، اليوم، إن درجات الحرارة المرتفعة دفعت السياح إلى وجهات أكثر برودة، مشيرة إلى أن عدد المسافرين الذين يخططون للقيام برحلات بين أغسطس ونوفمبر انخفض بنسبة 4 %، وكانت الوجهة الأكثر شعبية هي إسبانيا، حيث يخطط 8 % من إجمالي عدد المشاركين في استطلاع اللجنة، لرحلاتهم إلى هذه الوجهة في الأشهر المقبلة، يليهم أولئك الذين يخططون لزيارة فرنسا وإيطاليا 7 % من المشاركين، في حين يرغب 5% في زيارة اليونان وكرواتيا كوجهة صيفية.

من ناحية أخرى، تتم متابعة الأماكن الأقل ازدحامًا وذات المناخ الأكثر برودة هذا العام، حيث أصبحت وجهات مثل بلغاريا وأيرلندا وجمهورية التشيك والدنمارك أكثر شعبية، وخاصة بعدما تسببت الظروف المناخية القاسية في إيطاليا في وقوع 7 ضحايا -ثلاثة في المنطقة الجنوبية بسبب حرائق الغابات وأربعة في المدن الشمالية بسبب العواصف الشديدة-، بينما لم يتمكن بعض السياح من السفر حيث تم إغلاق مطار باليرمو بسبب تهديدات حرائق الغابات في المناطق المجاورة.

وبالمثل، أثارت حرائق الغابات في المناطق القريبة من مطار نيس الدولي في فرنسا مخاوف بشأن المركز، لكن الوضع لا يزال آمنًا حتى إشعار آخر، فيما يبدو الوضع أكثر خطورة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بالجزائر وتونس، حيث تسببت موجة الحر الأوروبية الشديدة في مقتل 34 شخصًا وإلحاق أضرار جسيمة بالمناطق السياحية.

وتابع التقرير: "بشكل عام، تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على شعبية وجهات العطلات في البحر الأبيض المتوسط ​​حيث انخفضت بنسبة 10 % عن العام الماضي عندما شهدت أوروبا أشد حرارة صيفية على الإطلاق، كما تسببت حرائق الغابات في اليونان في سقوط ضحيتين، في حين تم إجلاء مئات السكان، بما في ذلك السياح، وتعرضت لؤلؤة دوبروفنيك الأدرياتيكي الكرواتية أيضًا للتهديد من حرائق الغابات، حيث استحوذ الحريق على منطقة تبعد 12 كيلومترًا عن الوجهة الشعبية".

وقالت هيئة رجال الإطفاء الكرواتية (HVZ) على موقعها على الإنترنت: "لكي يحمي المسافرون أنفسهم من النفقات غير المتوقعة، يُنصح بالحصول على تأمين صحي جيد للسفر، والذي يغطي العديد من الخدمات مثل حالات الطوارئ الطبية، وتغطية العناصر المفقودة، وإلغاء الرحلة، من بين خدمات أخرى".