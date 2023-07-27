نجوم الفن والمشاهير في عزاء الشاعر شوقي حجاب بمسجد الحامدية الشاذلية

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد نجوم الفن والمشاهير علي عزاء الشاعر شوقي حجاب بمسجد الحامدية الشاذلية، والذي شهد توافد العديد من نجوم الفن والإعلام ومن أبرزهم محمد منير، أحمد عبد العزيز وخالد جلال وأحمد مجدي وحمدي الوزير وغيرهم من النجوم والمشاهير.

ولد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946، في المطرية - الدقهلية، وشقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، كانت الكتابة للأطفال لها النصيب الأكبر في إبداعاته الفنية، سواء في مجال البرامج والدراما التلفزيونية أو مسرح الطفل، وابتكر شخصيات "بقلظ" مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، و"كوكي كاك" شخصية المسلسل الذي تولى إخراجه أيضا.