زد يتعاقد مع رباعي الأهلي

حصل مسؤولو نادي زد إف سي على خدمات رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد معهم بشكل نهائي.

ووقع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي لنادي ذر خلال الساعات الماضية بعد رحيلهما من القلعة الحمراء.

ووقع ميسي على عقد لمدة 4 مواسم بينما انضم شادي حسين لمدة موسمين.

كما حصل نادي زد على خدمات ثنائي جديد من النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل بدء الموسم الجديد.

ووقع ثنائي الأهلي الشاب مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي في صفقة بيع نهائي مع أحقية الأهلي في استعادة أيًا منهما خلال أول موسمين.

وتأهل فريق زد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تصدر المجموعة الثانية “القاهرة والقناة”، بدوري الدرجة الثان