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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نادر سعد: كل المبانى الحكومية ستشهد إطفاء كل الأنوار والأجهزة بعد انقضاء يوم العمل

نادر سعد
نادر سعد
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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة القادمة ستكون فترة الانقطاع معلومة بالساعة والمدة المحددة سواء بالنهار أو بالليل وسيكون هناك شفافية فى الإعلام ويخلق أريحية كبيرة بين المواطنين.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر قناة الحياة: "أى إضاءات خارجية غير مهمة سيتم إطفائها، وسيتم إعلان كل المواعيد بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار، حتى يكون هناك شفافية ووضوح فى فترات الانقطاع، حتى يكون هناك تفادى لفترات الانقطاع خاصة أثناء ركوب الأسانسير".

واستطرد: "كل المبانى الحكومية ستشهد إطفاء كل الأنوار والأجهزة التى تستهلك كهرباء بعد انقضاء يوم العمل.. تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعة إلى ساعتين يوميًا على الأكثر وإعلان جدول المواعيد الإثنين المقبل".

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