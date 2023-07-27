رسميًا.. ميلان يضم تشوكويزي من فياريال

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، ضمه الجناح النيجيري صامويل تشوكويزي، قادمًا من صفوف فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد نادي ميلان في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعاقده مع تشوكويزي جناح فريق فياريال بعقد لمدة 5 مواسم حتى نهاية يونيو 2028.

ويعد تشوكويزي، خامس صفقات الروسونيري في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع ماركو سبورتيلو من صفوف أتالانتا، وروبن لوفتس تشيك من تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى ضم لوكا روميرو من لاتسيو وكريستيان بوليسيتش من تشيلسي.

ويرتدي تشوكويزي القميص رقم 21 مع ميلان بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل براهيم دياز إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف الجاري.

وكان تشوكويزي، انضم لصفوف فريق فياريال للشباب في عام 2017 قادمًا من أكاديمية دايموند فوتبول، ليتألق في موسمه الأول بعما سجل 4 أهداف في 20 مباراة.

وخاض صامويل تشوكويزي المباراة الأولى مع فريق فياريال الأول في سبتمبر 2018، ومنذ ذلك الوقت شارك في 207 مباراة وسجل 37 هدفًا، كما حقق مع الفريق لقب الدوري الأوروبي.