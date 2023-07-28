مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية يتفقد مستشفى منوف العام وتلا

قام اليوم الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية، بالمرور على كل من مستشفى منوف العام ، ومستشفى تلا ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات؛ للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بتنفيذ خطة المديرية في متابعة العمل لخدمة المرضي والمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بالمستشفيات والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

حيث تفقد «سلامة» جميع الأقسام بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ، وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات والكلى الصناعية للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتم مناقشة التمريض في كيفية التسجيل ومراجعة الدفاتر كما تم الوقوف على جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضى والتأكد من تواجد النوبتجية حسب الجداول الخاصة بتوزيع العمل بالإضافة للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، وتم مراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بها وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقاً للتعليمات ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتأكيد على متابعة الأجهزة والمكيفات ومراجعة حالة الديزل بالمستشفيات والتأكد من توافر كمية كافية للعمل 72 ساعة.

وأكد على أن انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى هو لخدمة المرضى ومراعاة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، واستطلع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.