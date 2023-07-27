البطولة العربية.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الهلال السعودي وأهلي طرابلس

حسم التعادل السلبي، مواجهة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي، التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وشهدت المباراة، مشاركة ثنائي من صفقات الهلال الجديدة، السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، والبرتغالي روبن نيفيز القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، فيما غاب سيرجي سافيتش عن اللقاء بسبب تعرضه للإيقاف لمباراة مع فريقه السابق لاتسيو الإيطالي.

ويتواجد الفريقين بالمجموعة الثانية بالبطولة العربية، رفقة السد القطري والوداد المغربي، اللذان تعادلا سلبيًا اليوم الخميس.

وبعد مواجهات الجولة الأولى بهذه المجموعة، تتساوى الأندية الأربعة في عدد النقاط بنقطة وحيدة لكل فريق.

ويستعد الهلال لمواجهة السد يوم الأحد المقبل، فيما يلعب أهلي طرابلس أمام الوداد في اليوم ذاته ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.