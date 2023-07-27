متحدث الحكومة: إجراءات ترشيد الكهرباء ستطبق في العاصمة الإدارية

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء في المباني الحكومية اعتبارًا من اليوم، معقبًا: أجهزة التكييف لن تقل عن 25 درجة، وإطفاء جميع المباني الحكومية بعد انصراف الموظفين خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف متحدث الحكومة خلال تصريحات تلفزيونية، أن إجراءات الترشيد ستمد إلى الطرق والإضاءات غير المبررة والتي لا نحتاج إليها على الطرق سيتم إطفائها، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إقامة مباريات كرة القدم قبل أذان المغرب، فهي إجراءات مؤقتة ومتوقع أن تستمر إلى شهر سبتمبر المقبل.



وقال إن يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور.

أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن كل المبانى الحكومية ستشهد إطفاء كل الأنوار والأجهزة التي تستهلك كهرباء، بعد انقضاء يوم العمل، متابعا: «تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعة إلى ساعتين يوميا على الأكثر وإعلان جدول المواعيد الإثنين المقبل».

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: «أى إضاءات خارجية غير مهمة سيتم إطفائها، وسيتم إعلان كل المواعيد بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار، حتى يكون هناك شفافية ووضوح في فترات الانقطاع، حتى يكون هناك تفادى لفترات الانقطاع خاصة أثناء ركوب الأسانسير».

وبين السفير نادر سعد، قائلا: «ستكون فترة الانقطاع معلومة بالساعة والمدة المحددة، سواء بالنهار أو بالليل وسيكون هناك شفافية في الإعلام وهيخلق أريحية كبيرة بين المواطنين».