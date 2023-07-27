رسميًا.. الشباب السعودي يتعاقد مع مدرب هولندي

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر، ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

ونجحت إدارة نادي الشباب في التعاقد مع مارسيل كايزر، الذي وقع عقدًا رفقة طاقمه المساعد لمدة موسم واحد أي حتى صيف 2024.

وأكد شيخ الأندية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المدير الفني الهولندي يصل مساء اليوم الخميس لمدينة الطائف، لقيادة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكان نادي الشباب السعودي، أعلن تعاقده مع اللاعب جوستافو كويلار قادمًا من الهلال، بينما أعلن النادي رحيل أرون سالم بوبندزا بجانب إعارة جوانكا إلى الوحدة الإماراتي مع رحيل باولينهو إلى فاسكو دي جاما.

ويشارك الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، وذلك في المجموعة الثالثة التي تضم أندية، النصر السعودي، الزمالك، الاتحاد المنستيري التونسي.