وزير الرياضة يشهد تدشين أكبر مول في أندية الأقاليم بالمنصورة

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المرحلة الأولى من مشروع "الحلم" في نادي الحوار الرياضي بالمنصورة، وذلك مساء السبت المقبل.

ويشهد وزير الشباب والرياضة بحضور محافظ الدقهلية أيمن مختار، فعاليات انطلاق مراحل التطوير الأولى لمشروع الحلم في المنصورة والذي قام بنفسه بتدشينه منذ عام ونصف، والذي يشمل تطوير أول ملعب تنس بادل في المنصورة وتطوير ملاعب نجيل صناعي للألعاب الجماعية وتوسعات عدة لنادي الحوار الرياضي، أكبر نادي رياضي في محافظة الدقهلية.

كما يشرف أشرف صبحي على إمضاء عقد انتفاع لأكبر مركز تجاري داخل نادي رياضي على مستوى أندية الأقاليم من الدلتا والصعيد وذلك على مساحة 3400 متر، إضافة لبناء جراج متعدد الطوابق بمساحة تزيد عن 2500 متر ويسع لأكثر من 200 سيارة وتزويده بأحدث بوحدات الرفع الهيدروليكية سيساهم في القضاء على الزحام المروري في منطقة "مشاية النيل" بالمنصورة، التي تعد أكثر المناطق ازدحاما في المدينة.

وتنطلق فعاليات افتتاح مشروع الحلم بحضور لفيف من الشخصيات العامة والسياسيين من بينهم العديد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، ووكيل الاستثمار الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ووفد من محافظة الدقهلية بحضور المحافظ.

وتأتي فعاليات هذه الاحتفالية في ضوء رؤية وزارة الشباب والرياضة بتعظيم دور الاستثمار الرياضية في تنمية المؤسسات الرياضية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعيات العمومية والنوادي حسبما أوضح إيهاب صفوت فودة، رئيس مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية.