الكويت تقدم مرافعتها الخطية في «لاهاي» الخاصة بانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية الكويتية إن دولة الكويت ممثلة في بعثتها الدبلوماسية في لاهاي تقدمت بمرافعتها الخطية بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 ديسمبر 2022 والقاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

ونوهت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم - بأن مرافعة دولة الكويت بينت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يحول دون الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره ويقوض الجهود الرامية لاستقلال دولة فلسطين وجميع أوجه الحياة للشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن دولة الكويت لطالما ترفض استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال في العلاقات الدولية وتؤكد على ضرورة احترام استقلال وسيادة الدول وضمان حماية المدنيين.

وأعربت عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي سوف توليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية المتعلقة بذات الشأن.

وجددت الخارجية الكويتية موقف بلادها المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكافة الجهود الدولية الرامية لحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.