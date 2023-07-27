أوكرانيا: نفتقر إلى دفاعات جوية لحماية منشآت تصدير الحبوب من الضربات الروسية

أكد الجيش الأوكراني، أن قواته تفتقر إلى دفاعات جوية لحماية منشآتها لتصدير الحبوب من الضربات الروسية، في وقت فرضت فيه موسكو حصارًا على غالبية موانئ البلاد.

وقالت، المتحدثة بإسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية ناتاليا جومينيوك، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن هناك حاجة إلى دفاع جوي مضاد للصواريخ حديث، يستطيع التصدي لأنواع الصواريخ التي يستخدمها الجيش الروسي.

وأشارت إلى أنه بعد الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب، دأبت روسيا على قصف موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية بشكل شبه يومي.