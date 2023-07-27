ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية: مرور جرائم المستوطنين دون محاسبة شجعهم على اقتراف المزيد

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مرور جرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين دون عقاب أو محاسبة شجعهم على اقتراف المزيد، وبتحريض مُباشر من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو أمثال بن جفير وسموتريتش وأتباعهما.

وحملت الوزارة - في بيان اليوم - الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم عناصر الإرهاب اليهودي، واعتبرتها إمعانًا في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافا بأي جهود تبذل لتحقيق التهدئة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل بذل قصارى جهودها لملاحقة عناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته قانونيًا، ومُحاسبتهم، مطالبة جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.

وزارة الخارجية الفلسطينية المستوطنين بنيامين نتنياهو