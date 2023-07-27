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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي ادعاءات الجماعة الإرهابية بشأن وفاة مسجل جنائي في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات.
وأوضح المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "إتجار بالمواد المخدرة" وذلك عقب ضبطه وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والشابو" - سلاح نارى).. ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم جناية "مخدرات" بالسجن (10) سنوات.. وتوفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.
ويأتى ذلك فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب.

الاخوان الارهابية بوفاة بالدقهلية