السيسي يعزى رئيس الإمارات هاتفيا في وفاة أخيه سعيد بن زايد آل نهيان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تقدم بخالص التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، منوهًا إلى ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه، ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، راجيًا الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه؛ أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها الرئيس، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعبًا، ومعربًا عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.