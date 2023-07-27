وزير الأوقاف الأردني يحذر من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى لمشاعر المسلمين

أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة الاقتحامات التي تُنفذها مجموعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، تخللها أداء الطقوس التلمودية والتجول في ساحات الحرم القدسي الشريف بذريعة الأعياد اليهودية.

كما أدان الخلايلة في بيان صادر عنه اليوم الخميس قيام سلطة الاحتلال، بتوفير الحماية والرعاية للمستوطنين والمتطرفين أثناء عمليات الاقتحامات، ما حول الحرم القدسي الشريف إلى ثكنة عسكرية، تمنع دخول المصلين إليه، والاعتداء على المرابطين، ضاربة بعرض الحائط مشاعر المسلمين في أنحاء الأرض كافة ومتجاوزة جميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وحذر الخلايلة من استمرار مثل هذه الاستفزازات لمشاعر المسلمين والتي ليس من شأنها إلا تأجيج الصراعات الدينية وخلق بيئة مستقطبة للتطرف من الأطراف كافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة (144) دونمًا، إنما هو بأمر الله حقٌ خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه من أحد، وهو غير قابل للقسمة ولا التشارك من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه وتحت الوصاية الهاشمية.