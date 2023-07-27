نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع مد خطوط الصرف الصحي لعدد ١٥٣ شارع فى البدرشين

تفقد النائب مشروع مد خطوط الصرف الصحي، لعدد ١٥٣ شارع بمدينة البدرشين للشوارع والمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي، ومشروع الصرف الصحي بشارع الامام الشافعي.

كما تابع النائب أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي لقريتي سقارة وميت رهينة علي طريق المريوطية.

في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز البدرشين.

وجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروعات الخدمة الفعلية،

ومن ناحية أخرى تابع النائب أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعه الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبني السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الانتهاء من الأعمال .

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بالبدرشين.. رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة ومديرية الإسكان ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.