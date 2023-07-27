المبعوث الفرنسي يدعو إلى لقاء بين الفرقاء اللبنانيين في سبتمبر لإنهاء الفراغ الرئاسي

طرح مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، على القيادات اللبنانية السياسية عقد لقاء في سبتمبر القادم، يهدف إلى التوصل إلى توافق يُنهي الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو تسعة أشهر، حسبما ذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر اليوم الخميس.

وبدأ لودريان يوم الثلاثاء الماضي، زيارة إلى بيروت تخللها لقاءات مع مسؤولين وأحزاب سياسية في إطار مساع تقودها فرنسا لإيجاد توافق سياسي وكسر الجمود الرئاسي المستمر منذ نحو تسعة أشهر.

وفي ختام زيارته، أعلنت الخارجية الفرنسية، أن لودريان اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية دعوتهم في سبتمبر لعقد لقاء في لبنان هدفه التوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها.

وأضاف البيان أن الهدف من هذا اللقاء هو خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مواتية لانتخاب رئيس.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن طرح لودريان لقي انفتاحا من جانب الأطراف اللبنانية.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين الفرقاء السياسيين.