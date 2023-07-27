أوكرانيا حصلت على نحو 27 مليار دولار من الشركاء الدوليين منذ أوائل عام 2023

أعلن محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني، أن أوكرانيا تلقت نحو 27 مليار دولار من شركائها الدوليين منذ أوائل عام 2023.

وأوضح بيشني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس أن هذا المبلغ يتجاوز بشكل كبير حجم مبيعات البنك الأهلي الأوكراني بالعملات الأجنبية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي.

كما أوضح المسئول الأوكراني أنه بفضل التدفق المنتظم للمساعدات الدولية، بلغ احتياطي أوكرانيا من النقد الأجنبي 39 مليار دولار في نهاية يونيو 2023، مضيفا أن الدعم الدولي للحكومة الأوكرانية سمح بتغطية عجز كبير في الميزانية دون اللجوء إلى التمويل النقدي.

وتتوقع أوكرانيا الحصول على 42 مليار دولار من المساعدات المالية خلال عام 2023؛ بما في ذلك 4.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.