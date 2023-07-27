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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبى يفتح تحقيقا ضد "مايكروسوفت" حول شبهات احتكار

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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فتحت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا حول شبهات احتكار في حق شركة "مايكروسوفت" (Microsoft)، على خلفية دمجها لتطبيق المحادثات عبر الفيديو "تيمز" (Teams)، ضمن حزمة "أوفيس" (Office) الخاصة بها.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) أن المفوضية الأوروبية اعتبرت أن هذه الممارسات قد تشكل سلوكًا يضر بالمنافسة، وتعد القضية هي الأولى لـ Microsoft في الاتحاد الأوروبي تتعلق بالاحتكار منذ نحو عقد.

وأوضح الاتحاد الأوروبي - في بيان - أن "اللجنة تشعر بالقلق من أن Microsoft قد تمنح Teams ميزة توزيع من خلال عدم منح العملاء خيار تضمين الوصول إلى هذا المنتج أو عدم تضمينه عند الاشتراك في الحزم الخاصة بهم، وقد تكون بذلك حدت من قابلية التشغيل البيني بين الحزم الإنتاجية والعروض المتنافسة".

الاتحاد الأوروبي مايكروسوفت المحادثات أوفيس