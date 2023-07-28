«بيريرا» يطالب الخماسي المشارك في البطولة العربية بتشريف التحكيم المصري

تشهد البطولة العربية للأندية المقامة حاليًا بالسعودية في الفترة من ٢٧ يوليو الجاري وحتى ١٢ أغسطس المقبل، مشاركة 5 حكام مصريين، وهم: محمود عاشور، ومحمود البنا، وأمين عمر، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام.

ويشارك خماسي التحكيم فى إدارة مباريات البطولة العربية، حيث إن الثلاثي محمود البنا وأمين عمر ومحمود عاشور ضمن حكام الساحة في القائمة، فيما جاء الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام ضمن حكام الحكام المساعدين.

وتعتمد الدول العربية بشكل دائم على اختيار الحكام المصريين في إدارة مبارياتهم، بسبب قوة التحكيم المصري الذي يتمتع بالنزاهة التحكيمية في الوطن العربي.

لذلك اجتمع مسئولو اتحاد الكرة وعلى رأسهم بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مع الحكام الخمسة قبل السفر إلى السعودية، للحديث معهم عن أهمية البطولة وطالبوهم بالظهور بشكل مشرف لمصر في دولة السعودية الشقيقة، بجانب تشريف التحكيم المصري خارج البلاد.

وشدد بيريرا على الحكام بالتركيز وطالبهم بعدم الوقوع في أي نوع من الأخطاء تجنبا لأي أزمة في مباريات البطولة.

في سياق آخر، بدأ مسئولو اتحاد الكرة المصري ولجنة المسابقات، التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة التجهيز ووضع الرتوش الأخيرة لملف الموسم الكروي الجديد.

أيضا هناك تواصل مستمر بين مسئولي الجبلاية ورابطة الأندية لإنهاء ملف الدوري الجديد، ووضع التصور النهائي له من حيث مواعيد انطلاقه ومواعيد الانتهاء، وملاعب المباريات لكل فريق وتحديدها، على أن يتم إرسالها بعد اعتمادها من الجهات المختصة إلى إدارة الأندية، بجانب مناقشة عدد الجماهير لكل فريق وآليات الدخول إلى الملاعب في المباريات، ووضع لائحة جديدة للعقوبات في حالة الخروج عن النص وإحداث أي نوع من الشغب في المدرجات.